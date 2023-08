Profiel • 14:51 Texaanse gouverneur voert strijd met Witte Huis om migratiebeleid Lennart Zandbergen Met zijn anti-immigratiecampagne zet de Texaanse gouverneur Greg Abbott zichzelf landelijk in schijnwerpers én recht tegenover het Witte Huis. De Republikein zoekt de grenzen op van wat zijn staat mag doen om te voorkomen dat migranten via Mexico binnenkomen.

