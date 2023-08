Analyse • 12:20 Waarom de EU nu wel toenadering zoekt tot de gemankeerde democratie op de Filipijnen Ria Cats Commissievoorzitter Ursula von der Leyen toog vorige week naar de Filipijnen om de banden aan te halen. Ze wil kijken of de onderhandelingen over een handelsdeal kunnen worden heropgestart. Die staan in de ijskast na mensenrechtenschendingen onder het bewind van oud-president Rodrigo Dutente. Wat moet Brussel nu met Manilla?

