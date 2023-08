17:46 Wordt Henri Bontenbal de messias van het CDA? Martine Wolzak De vergelijking met CDA-icoon Jan-Peter Balkenende dringt zich op na de keus van het CDA voor Henri Bontenbal als nieuwe lijsttrekker. Een inhoudelijk sterke relatieve nieuwkomer in Den Haag, die naar eigen zeggen houdt van uphill battle.

