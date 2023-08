10:33 China's assertiviteit drijft Japan en Zuid-Korea in elkaars armen Anouk Eigenraam Peking verbood vis uit Japan en K-pop uit Zuid-Korea. De relatie van China met beide landen staat steeds meer onder druk, terwijl ook een oorlog om Taiwan nog altijd in de lucht hangt. Als gevolg hiervan halen Japan en Korea de banden aan. De twee landen praten dit weekend met de VS in Camp David over meer samenwerking op veiligheidsgebied.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Philip Fong/AFP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen