17:30 Oekraïne lid van de EU? Dit zijn de grootste zes struikelpunten Ria Cats Kiev wil dolgraag lid worden van de Europese Unie en dringt er in Brussel op aan nog dit jaar met toetredingsgesprekken te beginnen. Veel diplomaten en politici vrezen dat de EU eerst zelf op de schop moet, voordat zo'n groot en arm land erbij kan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP / Anadolu Agency Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen