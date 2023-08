Profiel • 16:00 Libertaire presidentskandidaat wil Argentinië shocktherapie toedienen Arthur Debruyne De nationale munt, de centale bank en liefst ook meteen het ministerie voor gendergelijkheid. Allemaal opblazen. De ultraconservatieve presidentskandidaat Javier Milei is populair onder Argentijnse jongeren die alleen stagnering en achteruitgang kennen.

