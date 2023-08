Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In de eerste editie na het zomerreces: ook in de zomervakantie gaat het geruzie in Rome door en schrikt de regering de markten op. Plus: bakstenenblues in Duitsland.

Foto: ANP

1. Een Italiaanse zomer...

Toen de Italiaanse regering medio augustus een extra heffing op 'overwinsten' van banken aankondigde, leidde dat tot kortstondig tumult op de beurs. Bankaandelen kelderden, om terug te veren op het nieuws dat het Italiaanse ministerie van financiën de heffing wat zou afzwakken.

De financiële sector herademde toen ietwat. En aanpalende bedrijfstakken deden dat ook, toen minister van ondernemingen Adolfo Urso vorige week zei dat de extra heffing alleen voor banken geldt en echt niet voor bedrijven uit andere sectoren.

Maar nu is er nieuwe turbulentie. Reden: Rome broedt op een plan waarmee ondernemers en huishoudens leningen van investeerders en banken kunnen terugkopen tegen korting.

Wat is er aan de hand? Italiaanse banken worstelden jarenlang met een grote last aan oninbare leningen (NPL's in jargon), dat wil zeggen kredieten waarop huishoudens of ondernemers achterliepen met de rentebetaling of de aflossing. Sommigen betaalden helemaal niet meer. Die last aan slechte kredieten beliep in 2015 €341 mrd.

Maar banken wisten die last flink weg te werken. Dat deden ze mede door oninbare leningen (tegen een korting) te verkopen aan investeerders. In juni van dit jaar was de NPL-som daardoor nog 'maar' €31,1 mrd, becijfert de econoom Lorenzo Codogno. Door de reductieoperatie kregen de banken weer meer geld beschikbaar om uit te lenen aan bedrijven.

De verplichtingen van huishoudens en ondernemers richting de nieuwe eigenaren van de NPL's liepen evenwel gewoon door. Schuldenaren waren qua voorwaarden en rente vaak beter af dan in de oorspronkelijke lening, maar betalen moesten ze.

Rome wil het nu mogelijk maken dat degenen die tussen 2015 en 2021 in de problemen raakten, hun lening kunnen terugkopen tegen de prijs die de investeerders ervoor neertelden, met een premie van 20%. Dat blijft gunstig — de kredieten gingen bij de verkoop door de bank vaak voor een fractie van het oorspronkelijke bedrag weg. De regeling geldt voor schuldbedragen tot €25 mln.

Analisten zijn echter bang dat het plan de florerende markt in Italiaanse schulden verziekt, om niet te zeggen 'de markt voor oninbare leningen de nek omdraait', zoals Codogno verwacht. Zullen banken slechte kredieten nog weten te verkopen als investeerders weten dat ze er minder op kunnen verdienen? Daarbij wil minister Urso de oude, slechte leningen uit het nationale register voor kredieten schrappen. Zo kunnen financiers straks niet meer nagaan wat de krediethistorie van een klant is, waarschuwen analisten.

... kan niet zonder relletjes

Nog meer Romeins rumoer? Zeker! Migranten zijn in Italië nooit ver van de voorpagina's. Rome legde vorige week drie schepen van buitenlandse hulporganisaties die asielzoekers uit zee hadden gered aan de ketting. Op het eiland Lampedusa kwamen intussen afgelopen weekeinde honderden mensen aan. De opvang kan het niet aan.

Maar oké, migratie is niet een specifieke zomerrel. Dat geldt dan weer wel voor het conflict tussen Rome en Ryanair. De Italiaanse regering besloot eerder deze maand de prijzen voor vluchten naar Sardinië en Sicilië te begrenzen. Die mogen niet hoger liggen dan 200% van de gemiddelde prijs. Het algoritme van Ryanair maakt tickets duurder, suggereerde Rome.

Ryanair was razend en sprak van een 'belachelijke maatregel'. De belangenbehartiger Airlines for Europe heeft inmiddels geklaagd bij de Europese Commissie, die de klacht onderzoekt.

En dan, last but not least, was er woede over minister van landbouw Francesco Lollobrigida van Fratelli d'Italia, de partij van premier Giorgia Meloni. Een praatje waarom er meer obesitas is in de VS dan in Italië, baarde opzien met Lollobrigida's stelling dat arme Italianen 'beter eten dan rijken'. Want ze kopen waren van goede kwaliteit direct in bij producenten, meende de minister.

Weet je in welk land je leeft? was de reactie van de sociaaldemocratische oppositiepartij PD. Daarom hebben jullie zeker de Reddito di Cittadinanza (een uitkering voor werkzoekenden) geschrapt, was het schamperende commentaar van PD-politicus Stefano Vaccari. 'Jullie moesten iets doen voor de rijken die — de stakkers — zo slecht eten.'

Foto: ANP

2. Onweer op de Duitse huizenmarkt.

Hugo de Jonge kwam er als minister van Volkshuisvesting achter dat bouwambities niet altijd haalbaar zijn, ook al zucht Nederland onder een tekort aan betaalbare woningen, zowel op de koop- als huurmarkt. Maar: we zijn niet de enige. In Duitsland verloopt de woningbouw ook traag en stroperig.

De ZDB, de koepelorganisatie van Duitse bouwbedrijven, waarschuwde vrijdag bij de halfjaarcijfers dat de bouw te maken heeft met zowel een slinkend aantal opdrachten als een afname van het aantal vergunningen. Bij dat laatste was in het eerste halfjaar van 2023 sprake van een min van 27%, bij het eerste gaat het om -29%. Zo komt er niets terecht van het overheidsdoel om jaarlijks 400.000 woningen te bouwen, stelt de ZDB.

Bondskanselier Olaf Scholz heeft al vaker de vraag gekregen waar de beloofde huizen blijven. In mei zei hij vast te houden aan zijn doelen. Hij erkende dat gebrek aan personeel en hogere materiaalkosten de bouw er niet eenvoudig op maken.

De econoom Gustav Horn, verbonden aan regeringspartij SPD, riep vorige week op tot een nieuw stimuleringsprogramma voor de woningmarkt. Het doel van 400.000 woningen per jaar is niet haalbaar, constateert hij in een analyse op economwebsite Makronom. Horn wijst daarbij ook op de gevolgen van de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB). De financiering van bouwprojecten is daardoor ook lastiger, meent hij.

Horn waarschuwt dat de afnemende bouwactiviteit de druk op de huurprijzen verder verhoogt. De Duitse huurdersbond sloeg daar eerder dit jaar ook al alarm over, en zeker in de grote steden stijgen de huren flink, bleek in juli uit cijfers van vastgoedbedrijf JLL — terwijl de prijs van koopwoningen juist onder druk staat.

De SPD zint nu op een tijdelijke stop op huurverhogingen. Verhuurders zijn uiteraard niet enthousiast.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europanieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het Bled Strategic Forum heeft maandag en dinsdag plaats. In de Sloveense plaats discussiëren vertegenwoordigers van EU-lidstaten en EU-kandidaten over geopolitiek en economie, en ook over uitbreiding van de Unie. Voorzitter Charles Michel van de Europese raad van regeringsleiders wil volgens de FT dat de EU in 2030 kandidaten op de Westelijke Balkan toelaat.

• Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken is dinsdag op sollicitatie in Brussel, bij voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Als het aan het kabinet ligt, volgt hij Frans Timmermans op als EU-klimaatchef. Lees in deze analyse van FD-correspondent Mathijs Schiffers wat Hoekstra, als hij door de Brusselse ballotage komt, voor elkaar moet brengen.

• De EU-ministers van defensie en buitenlandse zaken zijn woensdag en donderdag informeel bijeen in Toledo. Ze zullen het vast hebben over de situatie in Oekraïne.

Meer lezen (en luisteren)?

Control Stefaan De Rynck, lid van het brexitonderhandelingsteam van de Europese Commissie, sprak over zijn boek in de podcast Europa Felix.

Le futur Gérald Darmanin, de Franse minister van binnenlandse zaken, loopt nu al warm voor de presidentsverkiezingen van 2027. Hij maakte daarom zondag zijn opwachting met vertrouwelingen in het Noord-Franse Tourcoing. Premier Elisabeth Borne gaf schoorvoetend ook acte de présence.

Le futur II Als de Fransen begin juni 2024 naar de stembus gaan, kunnen ze mogelijk op een verenigde linkse lijst stemmen. Sociaaldemocraat Ségolène Royal, oud-presidentskandidaat en oud-minister, wil samenwerken met de radicaal-linkse LFI.

Ome Vlad Heeft Vladimir Poetin in Servië, Bosnië en Herzegovina en Montenegro veel invloed? Specialisten van Clingendael buigen zich in deze studie over deze vraag.

Aber nein Friedrich Merz, de leider van de Duitse christendemocraten (CDU), liet zich eerder deze zomer ambivalent uit over samenwerking met de extreemrechtse AfD. Nu is hij duidelijk: dat mag niet, ook niet op gemeentelijk niveau.

Told you so Polen gaat op 15 oktober naar de stembus. Jaroslaw Kaczynski, leider van de regeringspartij PiS, zal na winst de bezem door de rechtbanken halen, kondigde hij zaterdag aan. Door het conflict met de EU over ingrepen in de rechterlijke macht grijpt Polen naast tientallen miljarden aan Europese steun.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.