14:30 Poolse regeringspartij wil verkiezingen weer winnen met felle kritiek op EU Maurits Kuypers De Poolse verkiezingen zullen uitlopen op een harde strijd tussen regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en de eeuwige rivaal, Burgerplatform (PO). De uitkomst is bepalend voor de relatie van Polen met de Europese Commissie.

