12:27 Aangepaste faillissementswet komt goed van pas bij aflossen coronaschuld Laurens Berentsen Nu bedrijven hun belastingschulden uit de coronaperiode moeten aflossen, doen zij vaker een beroep op een relatief nieuwe wet die faillissementen helpt te voorkomen. Hoe werkt dat en waarom ging de introductie van de wet met ongekend felle discussies gepaard?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ramon van Flymen/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen