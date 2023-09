Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Franse grootgrutter belooft lagere inflatie, Italiaanse probleembank blijft probleem en Tsjechische tycoon verkoopt mediabedrijf.

Foto: ANP

1. Carrefour ziet einde aan prijsspiraal

Nu nog lagere prijzen! is een gebruikelijke reclameslogan van supermarktbedrijven. Maar Alexandre Bompard, de bestuursvoorzitter van de Franse grootgrutter Carrefour, gaat nu een stap verder: hij belooft dat de inflatie vanaf begin 2024 fors gaat dalen en dat forse prijsstijgingen bij voedingswaren verleden tijd zijn.

Data van statistisch bureau Insee gaven vorige week al aan dat de inflatie bij voedingsmiddelen afneemt, alhoewel de geldontwaarding in Frankrijk in augustus nog wel steeg vanwege duurdere energie. Evengoed is de prijs van voeding in achttien maanden tijd met 18% gestegen.

Nu stopt de opwaartse trend, zei Bompard zondag op de zender BFMTV. Reden: het akkoord dat de Franse supermarktbedrijven en fabrikanten vorige week sloten onder druk van Bruno Le Maire, de minister van economische zaken. Volgens die deal bevriezen de supermarkten de prijzen van zo'n vijfduizend artikelen, of gaan de prijzen zelfs omlaag.

Het akkoord bepaalt dat de retailketen ook eerder om de tafel mag voor contractbesprekingen over de prijzen voor volgend jaar. De wet dicteert dat die tussen november en maart moeten plaatshebben, maar Parijs komt de supermarkten nu tegemoet door ze de mogelijkheid te geven al in september het gesprek aan te gaan.

Bompard zei tegen BFMTV dat de supermarkten merken dat consumenten hun bestedingen vanwege de voedselinflatie hebben teruggeschroefd. Hij gaf de schuld aan de fabrikanten: die hebben in eerdere onderhandelingen met de supermarkten te weinig concessies gedaan.

Datzelfde geluid kwam vorige week van minister Le Maire. Hij vond dat Unilever, PepsiCo en Nestlé zich niet constructief hadden opgesteld bij het prijsberaad. Het Italiaanse Barilla kreeg daarentegen een pluim, omdat het een lagere graanprijs omzette in een lagere pastaprijs.

Le Maire heeft gewaarschuwd dat hij streng laat controleren of bedrijven de gemaakte afspraken over prijzen nakomen.

Foto: ANP

2. Van probleembanken kom je niet zo maar af

Monte dei Paschi di Siena (MPS) heet de oudste bank ter wereld te zijn. De problemen met de Italiaanse financiële instelling duren ook al een tijdje. Het bancaire erfgoed is al jaren in handen van de staat; zonder kapitaalinjectie van de overheid had de bank niet meer bestaan.

Italië heeft nu een belang van 64,2% in MPS. Rome broedt al jaren op plannen om weer uit de bank te stappen. Maar dat gaat moeizaam. Een poging om de financiële instelling onder te brengen bij UniCredit mislukte in 2021 - die bank had geen trek in het probleemkind, ook al omdat Rome volgens UniCredit de waarde van MPS veel te rooskleurig inschatte.

Maar ja, ooit moet MPS toch verder op eigen benen, of andermans benen. En dus begon Antonio Tajani, minister van buitenlandse zaken en voorman van Forza Italia (de partij van wijlen Silvio Berlusconi) zaterdag bij het gerenommeerde Ambrosetti Forum in Cernobbio maar weer eens over een verkoop. 'De staat moet geen bankier zijn', vond hij.

Bij coalitiepartner Fratelli d'Italia van premier Giorgia Meloni zijn ze dezelfde mening toegedaan. Maar Lega, de derde partij in de Italiaanse regering, heeft geen haast, bleek afgelopen weekeinde. 'Staat niet op de agenda', was de reactie van Lega-politicus Alberto Bagnai, die zitting heeft in de parlementscommissie voor financiën. Hij vindt dat de regering de zaak eerst 'zorgvuldig' moet onderzoeken en 'in vertrouwen' moet bespreken.

Staatssecretaris van financiën Federico Freni, ook van Lega, zei dat de staat 'voorzichtig' moet zijn, aangezien MPS een beursgenoteerd bedrijf is. 'Haast is geen goede raadgever.'

Italië stak in 2017 €8 mrd in MPS en sprak toen met de Europese Commissie af de bank in 2022 te verkopen. Premier Mario Draghi sleepte daarna een verlenging van nog eens twee jaar binnen. Maar 2024 moet het dus zover zijn.

Foto: ANP

3. Babis lost probleem op maar is mediakoning af

Europamania meldde in juni dat het Tsjechische parlement besloot dat politici geen mediaconcern mogen hebben. Het voorstel hoorde bij een aanscherping van de wet tegen belangenconflicten, en het was duidelijk wie de parlementaire meerderheid bij het plan in gedachten had: Andrej Babis, de ondernemer-politicus en ex-premier. Want Babis was naast groot in landbouw en chemicaliën ook groot in de Tsjechische mediawereld. Zo kon hij volgens critici te veel controle uitoefenen op het publieke debat in Tsjechië.

Niet langer. Babis' holdingbedrijf Agrofert bereikte vorige week een akkoord met Kaprain, het conglomeraat van de Tsjechische miljardair Karel Prazak. Die koopt Babis' mediaconcern Mafra tezamen met Babis' chemiebedrijf Synthesia. Prazak zou voor de twee bedrijvengroepen zo'n 12 mrd kroon hebben betaald, ofwel €500 mln. Mafra zou volgens Tsjechische media zo'n €150 mln waard zijn.

Prazak heeft nog geen media-activiteiten in zijn bedrijfsportefeuille. De kans bestaat dat hij Mafra doorverkoopt. Babis had het mediabedrijf sinds 2013 in handen; hij nam het toen over van de Duitse uitgever Rheinische Post Media Gruppe.

De Tsjechische mededingingsautoriteit moet nog akkoord gaan met de deal. Eventuele bezwaren liggen er vooral bij de chemiecomponent van de overname; Kaprain is al actief in de chemie.

Mafra is een grote speler in Tsjechië. Het bedrijf bereikt naar eigen zeggen met zijn printuitgaven 3,24 miljoen lezers. Online bezoeken maandelijks zeven miljoen Tsjechen de Mafra-sites.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europanieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan ontmoeten elkaar maandag in Sochi, aan de Zwarte Zee.

• De EU-ministers van landbouw zijn tot dinsdag bijeen in Cordoba. Ze spreken onder meer over de versoepeling van de regels voor de teelt van genetisch aangepaste gewassen (lees dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers).

• Het Europees Parlement hoort dinsdag de Bulgaarse kandidaat-Eurocommissaris Iliana Ivanova. Als het parlement het goed vindt, volgt zij Mariya Gabriel op, die Brussel verliet om aan te treden als minister van buitenlandse zaken van Bulgarije. Ivanova gaat straks over innovatie.

• Het Hof van Justitie moet dinsdag oordelen in een geschil tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie. De volksvertegenwoordiging ageert tegen het feit dat de VS van burgers uit Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië een visum verlangen, terwijl Amerikanen geen visum nodig hebben als ze naar de EU reizen. Het Parlement vindt dat Brussel daarom ook van Amerikanen een visum moet eisen, maar de Commissie wil dat niet.

• Het gerecht van de EU spreekt zich woensdag uit over een zaak die een Syrisch gezin, gesteund door Nederlandse advocaten, begon tegen het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. De Syriërs vroegen in 2021 asiel aan in Griekenland, maar dat land zette ze na elf dagen uit. Ze wonen nu in Noord-Irak en eisen schadevergoeding van Frontex.

• Het college van Eurocommissarissen komt woensdag voor het eerst bijeen sinds het zomerreces. Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen krijgt medio deze week ook de Duitse deelstaten op bezoek. Die ijveren voor een gunstiger stroomprijs voor de industrie.

• Houd donderdag het Europees Parlement in de gaten. De industriecommissie stemt dan over de EU-plannen om belangrijke grondstoffen zeker te stellen, en de commissie constitutionele zaken spreekt zich uit over de plannen om de integriteitsregels aan te scherpen (lees ter voorbereiding dit verhaal over de zaak-Kaili).

• Denktank Wilfried Martens Centre discussieert donderdag over de vraag hoe de EU moet omgaan met Noord-Afrika. Hier online te volgen.

Meer lezen (en luisteren)?

De vraag Is het Oekraïense tegenoffensief nu wel of niet mislukt? De podcast van Chatham House gaat daar op in. Lees ook dit verhaal van FD-redacteur Jean Dohmen.

Techzorgen Meta besloot zijn Twitter-tegenhanger Threads niet in de EU aan te bieden. Maar kan het bedrijf zijn poot stijf houden? Lees deze analyse.

Chinese walls Clingendaels Rem Korteweg verzorgt een podcastserie over internationale handel, via de verzekeraar AIG. De editie in juli gaat over hoe om te gaan met halfgeleiders en China.

Das war einmal De positie van Duitsland als dé autoproducent in Europa is in gevaar, waarschuwt brancheorganisatie VDA.

'Youtubeur' Emmanuel Macron is van alle mediamarkten thuis. Maandag laat hij zich bij het begin van het schooljaar interviewen op HugoDecypte, een YouTube-kanaal dat scholieren veel bezoeken.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.