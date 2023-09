Reconstructie • 06:00 Hoe wankelend Philips een steunpilaar vond in een beroemde Italiaanse autofamilie Pieter Couwenbergh Edwin van der Schoot Thieu Vaessen Door de apneu-affaire schoot het aandeel Philips als een torpedo omlaag. Inspectie van de eigen beschermingswal stelde het bedrijf allerminst gerust. Kortom: hulp was dringend noodzakelijk. En toen meldden zich opeens de steenrijke Agnelli's. Over de ontdekking van een onverwachte 'hoeksteenaandeelhouder'.

