Over de grens Het Westen moet stoppen met wegkijken bij corruptie, anders wordt het niets met Gabon Na de recente coup in Gabon is de achterneef van president Ali Bongo opgestaan als nieuwe leider. Het is hoog tijd dat het Westen de corruptie in Afrika afstraft, voordat de volgende Bongo zich meldt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen