Profiel • 15:22 Esther Ouwehand: dossiertijger met massa's vrienden en machtige vijanden Alwine de Jong Ze stuurt handgeschreven kaartjes en brengt bejaarde demonstranten een kopje thee. Maar Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is ook een raspolitica die weet hoe je een aanval afslaat.

