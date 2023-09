Politicoloog Ivan Krastev: ‘Waterval van verkiezingen in de hele wereld zal lot Oekraïne bepalen'

Roel Verrycken

Van Polen tot Taiwan en de VS: overal gaan in 2024 kiezers naar de stembus. De uitkomst bepaalt mede de plek die Europa nog kan opeisen in een gefragmenteerde wereld, zegt de gezaghebbende politieke denker Ivan Krastev. Hij is verre van optimistisch. ‘Als de VS van regering wisselen, breekt de Europese eensgezindheid over Oekraïne.’