Podcast • 08:50 Dagkoers: Hogere inkomens betalen de rekening in miljoenennota Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Vandaag beginnen de Algemene Politieke Beschouwingen. Cor de Horde, onze correspondent in Den Haag, vertelt je wat de plannen zijn van het demissionaire kabinet en wat je kunt verwachten van het marathondebat vandaag en morgen. De Belastingdienst krijgt meer instrumenten om fraude met dividendbelasting tegen te gaan. Terugvragers van dividendbelasting moeten een extra verklaring ondertekenen, waardoor de bewijslast verschuift van de fiscus naar de aanvrager, zo maakte demissionair staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit bekend. Redacteur financiële markten Mathijs Rotteveel vertelt je hoe dit precies zit. Lees ook Nieuwe wet moet Belastingdienst helpen dividendstrippen uit te bannen Lees terug: Alles over de miljoenennota Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml