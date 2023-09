Prinsjesdag 2023 • 14:55 Live: Demissionair kabinet presenteert miljoenennota Van onze redacteuren Demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën (D66) presenteert vandaag de miljoenennota. Volg dit liveblog voor de belangrijkste plannen van de ministeries en de reacties daarop.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Phil Nijhuis/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen