Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Duitse werkgevers bezorgd over wat de AfD gaat brengen, Polen keurt grensfilm af en Frans-Duitse pantserdromen.

Foto: ANP

1. Entree extreemrechts, exit expats

De helft van de belangenbehartigers van Duitse ondernemers denkt dat het moeilijker zal worden buitenlands personeel te werven op plaatsen waar de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) veel stemmen haalt. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde peiling van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW), een denktank gelieerd aan de Duitse werkgevers.

Dat het aantrekken van buitenlands personeel in heel Duitsland door de groei van de AfD (de partij komt nu vaak als tweede uit de peilingen) op de korte termijn een probleem zal zijn, gelooft 28% van de ondervraagden. Een op de vijf respondenten maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Duitsland voor buitenlandse investeerders.

IW-analisten Knut Bergmann en Matthias Diermeier stellen vast dat van regeringsdeelname van de AfD, en daarmee verantwoordelijkheid voor beleidsterreinen die relevant zijn voor de economie, nog lange tijd geen sprake zal zijn. De respondenten van de peiling zijn vooral bang voor de gevolgen van een grotere AfD-aanwezigheid voor de langere termijn.

De extreemrechtse partij moest zondagavond een tegenvaller incasseren. Na eerdere lokale succesjes leek de AfD ook op koers te liggen om het burgemeesterschap van het Thüringse Nordhausen (41.000 inwoners) binnen te halen. Maar hoewel AfD-kandidaat Jörg Prophet in de eerste stemronde nog met afstand eerste werd, verloor hij de tweede ronde verrassend van de partijloze kandidaat, zittend burgemeester Kai Buchmann.

Ondertussen worstelen de Duitse christendemocraten met de vraag hoe om te gaan met de AfD. CDU-voorman Friedrich Merz strooide eerder dit jaar verwarring door lokale samenwerking eerst wel en later weer niet af te wijzen. Het CDU in Thüringen kreeg eerder deze maand kritiek omdat de partij met steun van de AfD een meerderheid wist te krijgen voor belastingverlaging in de deelstaat. Staat de CDU nu wel of niet afkerig van zakendoen met de extreemrechtse partij, vragen critici zich af.

De grote vraag is hoe de AfD zal scoren bij de aanstaande deelstaatverkiezingen in Hessen en Beieren. Die zijn op 8 oktober. In Hessen geven peilingen aan dat de AfD daar 13% van de stemmen zou halen, ongeveer het resultaat dat de partij in 2018 haalde. In Beieren zou de extreemrechtse partij tussen de 13% en 14% scoren.

Foto: ANP

2. Warschau vindt grensfilm over de grens

Als een minister je als cineast ervan beschuldigt dat je propaganda à la nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie bedrijft, dan weet je dat je moet opmaken voor ellende. Het overkwam filmmaker Agnieszka Holland, wier film De Groene Grens niet in de smaak viel van minister van justitie Zbigniew Ziobro en enkele van zijn collega's in de Poolse regering.

De film gaat over de controle van de Poolse grens met Wit-Rusland. Daar proberen asielzoekers (al dan niet gestimuleerd door president Loekasjenko) de inmiddels omvangrijke barrières die Polen heeft opgeworpen te slechten. Er zijn berichten dat grenswachters mensen die het grondgebied van de EU hebben gehaald, zonder pardon weer over de grens zetten.

De film, die zaterdag uitkwam in Polen, kreeg eerder een speciale prijs van de jury op het filmfestival van Venetië. Na de felle kritiek van de Poolse regering en haar achterban kwamen Europese cineasten voor Holland op.

De discussie over de film is des te heftiger daar Polen op 15 oktober naar de stembus gaat. De regeringspartij PiS en haar bondgenoten hebben migratie tot hoofdthema van de verkiezingen uitgeroepen.

Warschau kan het vertonen van de film — 'misselijkmakende smaad', zoals onderminister Blazej Pobozy de rolprent noemde — niet verbieden. Maar Pobozy heeft een list verzonnen. De overheid heeft een eigen reclamefilmpje gemaakt, dat filmhuizen voor elke vertoning van De Groene Grens kunnen draaien. Daarin licht de regering haar beleid toe. Of alle bioscopen het filmpje zullen laten zien, is niet duidelijk.

Foto: ANP

3. Komt er nu toch een Frans-Duitse tank?

Gezamenlijke Europese defensieprojecten komen vaak moeizaam tot stand: elke lidstaat heeft een eigen defensie-industrie, en die moet wel in zo'n project kunnen participeren. En wie is de baas?

Dat soort vragen maakt dat de Frans-Duitse pogingen om een gezamenlijke opvolger van de Leopard-tank en de Franse Leclerc te ontwikkelen, in het verleden moeizaam verliepen. Dat de Duitse krant Handelsblatt onlangs meldde dat de Duitse fabrikanten KMW en Rheinmetall de handen ineen hebben geslagen met partners uit Italië, Spanje en Zweden voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie tanks, wekte dan ook geen verbazing.

Maar nu halen Parijs en Berlijn de banden toch weer aan. Vorige week voerden de Duitse minister van defensie Boris Pistorius in Parijs overleg met zijn Franse collega Sebastien Lecornu om de plooien in de tankrelatie glad te strijken.

De combitank MGCS (Main Ground Combat System) moet er zo rond 2040-2045 zijn. Aan Franse zijde is defensiebedrijf Nexter de partner, aan Duitse zijde gaat het om de al genoemde KMW en Rheinmetall. Nederland en Italië zouden ook een rol in het project kunnen gaan spelen, zeiden Lecornu en Pistorius vorige week.

Waar moeten we deze week op letten?

• ECB-president Christine Lagarde spreekt maandag bij het Europees Parlement.

• De EU-lidstaten overleggen maandag op ministerieel niveau in Brussel over nieuwe normen voor uitlaatgassen (Euro-7, voor de kenners). Lees hier wat de industrie vindt, en vind hier het voorstel.

• Denktank CEPS biedt donderdag een bijeenkomst over de relatie tussen Marokko en de EU. De focus ligt op de groene economie.

• Het Hof van Justitie van de EU krijgt donderdag een advies in gevoegde zaken over vragen rond de toelating van bestrijdingsmiddelen. Extra actueel, nu de Europese Unie broedt op verlenging van de toelating van de onkruidverdelger glyfosaat.

• Donderdag vindt in Ede een nationaal congres tegen discriminatie plaats. Met als spreker onder meer de antiracismecoördinator van de Europese Commissie. Ook aanwezig: de Commissiecoördinator tegen moslimhaat.

• Alweer donderdag: de herijking van het Europese migratiebeleid komt aan de orde in het beraad van de EU-ministers van binnenlandse zaken en justitie in Brussel. Maandag is er overigens over hetzelfde onderwerp een online te bezoeken debat via het Egmont Instituut in Brussel en denktank EPC.

• Slowakije gaat zaterdag naar de stembus. Luister om verrassingen te voorkomen deze podcast, en lees deze analyse. En wij van wc-eend bevelen dit verhaal ook nog eens aan.

Meer lezen (en luisteren)?

Burengerucht I Poolse politici mogen graag uithalen naar de westerburen. Die zwijgen dan meestal. Maar nu is Berlijn het zat: de Duitse bondskanselier Scholz eist opheldering van Warschau over het Poolse visaschandaal. Grote aantallen niet-Europese burgers kregen tegen betaling waarschijnlijk ten onrechte een werkvisum voor Polen en de EU.

Burengerucht II Gezien de fors toegenomen migratie in Duitsland, hintte Scholz zaterdag ook op strengere grenscontroles. Coalitiepartner De Groenen beweegt eveneens die kant op, na kritiek van de FDP (een andere coalitiepartner).

Verdediging Polen maakt een pas op de plaats met wapenleveranties, meldde premier Morawiecki vorige week. Warschau kreeg daarop veel kritiek. President Duda probeerde die te pareren. Analist Daniel Szeligowski van PISM (het Poolse Clingendael) somde op wat Polen al voor Oekraïne deed.

Vaalgroen Premier Rishi Sunak zwakt de Britse klimaatambities af, meldde FD-correspondent Joost Dobber. Op de aanstaande klimaatconferentie in Dubai neemt de wereld het VK nu minder serieus, staat in deze analyse. FD-columnist Mathijs Bouman verwacht meer zwakke knieën.

Rechts en rechtser De extreemrechtse FPÖ in Oostenrijk doet het zeer goed in de peilingen. De podcast van Der Standard en Der Spiegel belicht de leider van de FPÖ, Herbert Kickl.

Ein klares Ja Nieuwe batterijfabrieken stuiten nog wel eens op bezwaren van omwonenden. Zo niet in Beieren, waar een BMW-fabriek bij een lokaal referendum grote steun kreeg.

