Analyse • 12:49 Amnestie voor separatisten? 'We mogen ons niet laten chanteren' Richard Hogenkamp In Spanje loopt de spanning op over mogelijke amnestie voor de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging van Catalonië, die in 2017 zelfstandigheid claimden. Premier Pedro Sánchez heeft de steun van de separatisten nodig om een nieuwe regering te vormen en werkt aan zo’n amnestieregeling.

