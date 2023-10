06:06 Een passend minimumloon en wat dat gaat kosten Lien van der Leij Eind volgend jaar moeten EU-lidstaten per wet hebben geregeld dat hun werkenden kunnen vertrouwen op een 'passend minimumloon'. In Nederland betekent dat een uurloon van €16, berekent de FNV. Mét behoud van de koppeling aan de uitkeringen - maar in dat laatste is Nederland uniek.

