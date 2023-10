Foto: Patrick Pleul/ANP

1. Misstanden bij Tesla Grünheide schokken Duitse politiek …

Weet u nog? In 2019 probeerde Emmen om de Europese fabriek van Tesla binnen te halen. Maar de Duitse deelstaat Brandenburg had kennelijk een beter verhaal, en daarom laat Elon Musk nu Tesla’s maken in Grünheide.

Over die fabriek was destijds veel te doen. Maar ook nu nog. Weekblad Stern bracht donderdag namelijk een serie artikelen over allerhande misstanden in Grünheide. Ongevallen en milieuproblemen (afgezien van een serie lekkages: er zou op het terrein van de e-autofabrikant een illegale dieselpomp zijn) moffelt het concern weg, stelt Stern. Tussen juni en november 2022 zouden er zeker 190 ongelukken op de werkvloer hebben plaatsgehad. Minister van volksgezondheid Hubertus Heil (SPD) heeft daarover zijn ongerustheid geuit.

Dat is een ander geluid dan voorheen. Stern stelt dat de politiek en toezichthouders in het verleden vooral wegkeken. Ook lieten het blad en Frag den Staat, een organisatie die ijvert voor meer transparantie, zien hoe politici Musk probeerden te paaien. Duitse pogingen om Tesla miljarden aan Europese subsidie toe te schuiven mislukten omdat de Amerikaanse automaker maar geen informatie leverde, waardoor de steunaanvragen nooit af raakten.

Frag den Staat heeft inmiddels een klacht ingediend tegen Dietmar Woidke (SPD), de minister-president van Brandenburg (lees hier de correspondentie). Die weigert nog steeds inzage te geven in documenten van de Tesla Task Force, een overleg van de deelstaat en de automaker. Deze instantie hield zeker 27 werksessies.

In het verleden was Woidke behoorlijk toeschietelijk als Tesla verzoeken had, bijvoorbeeld over een ruimer waterverbruik. Dat kwam hem toen al op kritiek te staan. Woidke haastte zich vrijdag om Tesla over de bedrijfsongevallen om opheldering te vragen.

Ook de manier waarop Musks bedrijf omgaat met vakbonden, met name de grote bond IG Metall, zorgt in Berlijn voor opgetrokken wenkbrauwen. Bij het bedrijf werken 10.000 mensen, maar wie lid van IG Metall is, kan niet rekenen op applaus. Vorige maand meldden media dat Tesla leden van IG Metall die stickers met slogans van de bond hadden opgeplakt, met ontslag zou bedreigen.

… maar ondertussen ruziet Elon Musk met Berlijn over iets heel anders …

Een directe reactie van Elon Musk op het nieuws over Grünheide kwam niet een-twee-drie. Wel viel op dat de techmiljardair zich vrijdag zich met de Europese migratiediscussie bemoeide. Dat ging zo: het account Radio Genoa, geen radiostation uit de Italiaanse havenstad, maar een extreemrechtse Twitteraar (eh … X’er) die tegen migratie en lhbti ageert, roerde met een tweet in de ergernis bij de rechts-conservatieve Italiaanse regering dat Duitsland organisaties financieel steunt die in de Middellandse Zee drenkelingen redden.

Duitsland wees de kritiek in Rome donderdag van de hand, waarna Radio Genoa vrijdag brieste dat er acht Duitse organisaties op zee zijn om mensen te redden. Daar reageerde Elon Musk weer op: ‘Weet het Duitse publiek dit?’

Nu zit het Duitse ministerie van buitenlandse zaken ook op Musks socialemediaplatform. Het departement antwoordde kort en zakelijk op Musks vraag: ‘Ja. En dit heet mensen redden.’

2. Van de keukentafel van de Hoekstraatjes naar de grill in Straatsburg

Het Europees Parlement hoort maandagavond Wopke Hoekstra, beoogd klimaatopvolger van Frans Timmermans in de Europese Commissie. Als Hoekstra de parlementaire pijnbank overleeft, stemt de volksvertegenwoordiging binnenkort plenair.

Maar de voormalig minister van Buitenlandse Zaken (zaterdag 48 geworden) kreeg al schriftelijke vragen van het parlement. Zijn antwoorden kwamen vrijdag binnen. En wat blijkt? Hoekstra (jaargang 1975 dus) herinnert zich nog levendig de debatten aan de keukentafel over de toestand van de wereld, en hoe de Hoekstraatjes terugblikten op de Tweede Wereldoorlog.

De volwassen Wopke schrijft dat de jonge Wopke begreep dat de verdeling van Europa in West en Oost en de Koude Oorlog bedreigingen waren. Maar toch had hij ‘een gelukkige jeugd’, want hij groeide op ‘in de veiligheid en het comfort van een groeiende Europese Gemeenschap en beschermd door de Navo’. Hier toont Hoekstra zich in één zin Europeaan én Atlanticus.

Hoekstra bekent verder zijn liefde voor Europa en, hoe kan het ook anders, het Europese klimaatbeleid. Saillant: hij steunt de Europese natuurherstelwet, terwijl zijn eigen politieke familie, de christendemocraten zich juist uit alle macht tegen die wet verzetten, en ook Den Haag niet stond te juichen toen het voorstel ter tafel kwam.

Eerder toonde de ex-minister zich natuurlijk niet zo diplomatiek. Tijdens de coronacrisis kreeg hij de Italianen op de kast toen hij hen vroeg hoe het toch kon dat ze geen buffers hadden opgebouwd en nu steun van andere lidstaten nodig hadden. Daarvoor maakte hij later excuses. Opvallend: bij de antwoorden op de schriftelijke vragen krijgt Rome nog een vriendelijke vermelding van de kandidaat-Eurocommissaris. Hij heeft veel gehad aan de tips van de Guardia di Finanza tegen witwassen. ‘Dat staat voor mij voor de samenwerkingsgedachte van Europa’, schrijft Hoekstra. ‘We helpen elkaar, we leren van elkaar, en we komen samen sterker voor de dag.’

3. Parijs slaat alarm over opmars bedwants

Onfrisse hotels zijn broedplaatsen voor bedwantsen, smerige beestjes waar je moeilijk van afkomt als je eenmaal kennis met ze hebt gemaakt. Maar nu blijk je niet alleen in hotels je lijf niet meer zeker: de bedwants is bezig met een opmars in de Parijse metro en bioscopen.

De radicaallinkse partij La France Insoumise (LFI) riep de Franse regering vrijdag op met een noodplan tegen de wants (punaises de lit, heten ze in Frankrijk) te komen. Dat was een dag nadat de gemeente Parijs premier Elisabeth Borne om actie had gevraagd. Volgens L’Express koloniseren de beestjes niet alleen de metro, maar ook de wachtruimtes op vliegveld Roissy en hogesnelheidstreinen.

LFI-politica Mathilde Panot had het vrijdag over een hel voor de getroffenen. Miljoenen Fransen weten niet hoe ze van de onwelkome wants kunnen afkomen en zijn getraumatiseerd, aldus de parlementariër. Ze verwees naar een onderzoek van het agentschap voor de veiligheid van de gezondheid (Anses). Dat geeft aan dat tussen 2017 en 2022 zo’n 11% van de Franse huishoudens in onvrijwillige aanraking met de bedwants gekomen.

Volgens Anses kostte het opruimen van de beestjes in die jaren in totaal €1,4 mrd. Gemiddeld kost bestrijding €866 per huishouden. En dan hebben we het nog niet over de kosten van de impact op het welzijn van mensen, en de psychologische effecten van besmetting, zegt de Anses. Het agentschap becijfert de kosten daarvan in 2019 op €83 mln, waarvan €79 mln voor een lagere kwaliteit van leven.

De regering reageerde prompt op de oproep. Minister van transport Clement Beaune overlegt deze week met bedrijven in het openbaar vervoer over maatregelen. LFI-politica Panot houdt zich overigens al jaren bezig met het smerige beestje (dat nota bene in de jaren vijftig was verdwenen in Frankrijk). In 2019 kwam ze al met een resolutie tegen de bedwants.

Waar moeten we deze week op letten?

Het Europees Parlement debatteert woensdag plenair over de voorgestelde aanscherping van het Europese migratiebeleid. Lees ook dit verhaal van FD-correspondent Ria Cats. Oh – het visaschandaal in Polen komt ook in het parlement aan de orde.

Eveneens woensdag: de Europese volksvertegenwoordiging wisselt van gedachten met de Europese Commissie over de plannen voor verlenging van de toelating van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat.

De Europese Rekenkamer publiceert donderdag zijn jaarrapportage over de besteding van gelden uit de Europese begroting in 2022. Hoeveel procent daarvan is dit jaar niet goed te verantwoorden? Dit was het oordeel vorig jaar.

De Europese Politieke Gemeenschap komt donderdag bijeen in Granada. Op de vergadertafel van dit gremium van 47 Europese landen onder meer het uitbreidingsdossier van de EU (lees deze analyse van denktank BIG). Eveneens ter plekke: de kemphanen Armenië en Azerbeidzjan. Vrijdag spreken de EU-regeringsleiders elkaar informeel.

De Brusselse denktank CEPS discussieert donderdag over de regulering van banken en het voorkomen van crises. Denk SVB, denk Credit Suisse. Online te volgen.

Wie krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede? We weten het vrijdag.

