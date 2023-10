Podcast • 05:00 Dagkoers: Wopke Hoekstra mag bijna naar Brussel Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Beleggers in Europa en de Verenigde Staten eisen steeds hogere vergoedingen op de staatsleningen die ze aanschaffen. De onrust op de obligatiemarkt leidt ook elders tot een verzuurde stemming, legt beursredacteur Marcel de Boer uit. De legale onlinegokmarkt bestaat inmiddels twee jaar en sindsdien is het aantal gokkers flink gegroeid. De snelle groei van de markt en berichten over gokbedrijven die de bescherming tegen gokverslaving niet op orde hebben, leiden tot zorgen bij politiek en verslavingszorg. Je hoort het van redacteur Jeroen Piersma. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft woensdagochtend alsnog de voordracht van CDA'er Wopke Hoekstra als nieuwe Eurocommissaris voor Klimaat goedgekeurd. Met de goedkeuring van de milieucommissie heeft Hoekstra de grootste hobbel overwonnen en kan de zaak door naar het Europees Parlement. Dat zal vanmiddag over Hoekstra stemmen, vertelt Brussel-correspondent Mathijs Schiffers.