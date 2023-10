18:00 Minister presenteert zzp-wet: 'Heel belangrijk dat duidelijkere criteria zijn toegevoegd' Lien van der Leij Cor de Horde Na jaren gesteggel over wie zich wanneer een zelfstandige mag noemen, wil demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken de knoop doorhakken. Vrijdag brengt zij haar nieuwe zzp-wet in consultatie, waarin voor het eerst ook criteria voor ondernemerschap zijn opgenomen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Sandra Uittenbogaart/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen