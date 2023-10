ANP / Imago Stock & People GmbH

1. Boedapest haalt rode loper voor arbeidsmigranten weg

De Hongaarse premier Viktor Orbán ageert al jarenlang in binnen- en buitenland tegen het EU-migratiebeleid. Hij bouwde aan de Hongaarse zuidgrens een hek tegen illegale migratie en verzette zich hevig toen de EU voor het eerst om landen als Griekenland en Italië te ontlasten over herverdeling van asielzoekers begon. Afgelopen vrijdag, bij de Europese top in Granada, haalde hij nog eens uit naar hervorming van de migratieregels. Lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

De retoriek miskent dat Hongarije niet zonder werknemers van buiten de EU kan. Eerder dit jaar zei Orbán dat het land er een half miljoen nieuwe banen bij krijgt. Hongarije is immers in trek bij buitenlandse industriële concerns. Dat betekent dat het land in het buitenland personeel moet werven (lees dit verhaal er nog even op na). Net als in de rest van de EU kampen in Hongarije vele bedrijfstakken nu al met een tekort aan mensen.

Om die reden maakte Boedapest de aflopen jaren arbeidsmigratie van buiten de EU makkelijker, en zou er per 1 november een wet ingaan die het nog eenvoudiger maakt om niet-EU-ingezetenen aan het werk te krijgen. Ze zouden bijvoorbeeld langer in Hongarije mogen blijven om te werken.

Maar donderdag zette de regering-Orbán die wet plotseling in de ijskast. Waarom? Eerder leidde de komst van Aziatische werknemers voor de bouw van de CATL-batterijfabriek bij Debrecen bijvoorbeeld tot onrust in de buurgemeente Hajdúszoboszló. En aankomend voorjaar zijn er lokale verkiezingen. Fidesz-kandidaten zijn klaarblijkelijk niet enthousiast over het vooruitzicht dat ze aan de kiezer moeten uitleggen dat hun partij tegen migratie ageert, terwijl dezelfde partij buitenlands personeel en masse naar Hongarije laat komen.

Of het uitstel van de wet tot afstel leidt, moet blijken. De behoefte aan werknemers van buiten de EU blijft groot. Neem het openbaar vervoer in Boedapest: dat krijgt versterking van tientallen buschauffeurs uit de Filipijnen en Indonesië.

2. Portugal zet streep door belastingvoordelen expats

In 2009, toen de eurocrisis in aantocht was, leek het aantrekken van buitenlanders met kapitaal nog een goed idee voor Portugal. Maar verwezenlijkte goede ideeën kunnen uit de hand lopen. En daarom zet Lissabon de bijl in een fiscaal gunstige regeling voor expats. Die heeft er volgens de regering onder meer voor gezorgd dat de huizen- en huurprijzen door het dak zijn gegaan. Dat heeft tot grote maatschappelijke onrust geleid.

Premier António Costa kondigde de ingreep vorige week aan. De regeling ‘slaat nergens meer op’, zei hij. Dat was opvallend, omdat zijn socialistische partij op 20 september nog tegen een voorstel van de linkse oppositie stemde dat ook beoogde de fiscale bevoordeling van expats te schrappen.

Door de regeling, die Costa nu ‘onrechtvaardig’ noemt, is er volgens de premier een bubbel ontstaan op de woningmarkt. Ten opzichte van 2015 liggen de huurprijzen in Lissabon nu 65% hoger; vastgoeddatabedrijf Confidencial Imobiliário meldde in september nog dat de huren in de Portugese hoofdstad en Porto in het tweede kwartaal 5,5% respectievelijk 4,8% stegen.

De regeling moest Portugal investeringen van expats opleveren. Die konden gedurende tien jaar profiteren van een laag belastingtarief van 20% voor inkomen uit activiteiten met een ‘hoge toegevoegde waarde’ in Portugal. Voorwaarde was dat ze meer dan 183 dagen per jaar in Portugal verbleven.

Ook niet-Portugese gepensioneerden konden van de regeling profiteren. Zij betaalden 10% over hun pensioen uit het buitenland.

Volgens Costa is 59% van de mensen die erop intekenden, na het verlopen van de termijn van tien jaar in het land gebleven. Een dag na Costa’s aankondiging meldde de Tribunal de Contas, de Portugese rekenkamer, dat de regeling Portugal in 2022 €1,36 mrd kostte. Dat wil zeggen, dat is het bedrag dat de Portugese fiscus zonder de fiscaal vriendelijke behandeling van de expats had geïncasseerd.

Zo’n 89.000 mensen zouden van de regeling hebben geprofiteerd. Wie er nu onder valt, blijft dat doen. Maar per 2024 accepteert Portugal geen nieuwe aanmeldingen meer.

3. Tsjechisch erfgoed in de etalage

Dat Tsjechen de grootste bierconsumenten ter wereld zijn, belichtte Europamania al eens. Maar Tsjechië kent nog een alcoholische trots: de kruidenlikeur Becherovka (38% alcohol, maar dat terzijde).

Becheroverka, in 1807 voor het eerst geïntroduceerd door Josef Becher, kwam op de markt als drank met een geneeskrachtige werking. Een glaasje Becher-likeur werkt briljant tegen maagpijn. Dat was destijds althans het idee van Christian Frobrig, de arts die samen in Karlsbad met Josef Becher het recept bedacht.

Becherovka kwam in 1997 in handen van de Franse drankengigant Pernod Ricard. Maar dat bedrijf heeft er nu genoeg van (het voert al 240 merken sterke drank). De kruidenlikeurfabrikant in Karlsbad staat dus te koop. De boekwaarde van Becherovka is €280 mln, dat wil zeggen een slordige veertien miljoen flessen van 70 centiliter bij een gemiddelde Nederlandse slijter.

Luister naar deze podcast voor meer over de oorsprong van Becherovka.

Waar moeten we deze week op letten?

De relatie tussen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron schijnt niet super te zijn. En toch treffen ze elkaar maandag en dinsdag voor topoverleg in Hamburg .

De top van het Internationaal Monetair Fonds begint maandag in Marrakesh.

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Defensie is dinsdag in Brussel en ontmoet dan Eurocommissaris van interne markt Thierry Breton.

De christendemocratische denktank Martens Centre kraakt dinsdag en woensdag met tal van sprekers de grijze massa op het European Ideas Forum. Hier het programma .

Het Institut Delors gaat woensdag bij een webinar in op de gevolgen voor de EU van de verkiezingen in Slowakije (geweest) en in Polen (in aantocht).

Het Hof van Justitie van de EU buigt zich donderdag over een verzekeringskwestie. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van elektrische fietsen? Zijn dat nou voertuigen met een motor of niet?

Specialisten van de EU-lidstaten en de Europese Commissie buigen zich vrijdag over het voorstel om de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat met tien jaar te verlengen.

Polen gaat zondag naar de stembus. Lukt het de rechts-conservatieve PiS toch om aan de macht te blijven? Lees dit rapport om uw verwachtingen over de stembusgang te managen. Of kijk dit filmpje . Voor een inschatting over de gevolgen voor de EU: deze podcast helpt .

Meer lezen (en luisteren)?

De sollicitatie Café Europa, de Europa-podcast van Haagsch College blikte terug op het aantreden van Wopke Hoekstra als klimaattsaar in Brussel. Met Mathieu Segers en Annette van Soest. Lees ook de analyse van FD-correspondent Mathijs Schiffers, en dit artikel.

Kristallen bol Het FD doet als financieel-economische krant niet aan speculeren. Desalniettemin beveelt Europamania deze analyse van Instituut Clingendael met de prikkelende titel ‘Na Poetin, de zondvloed?’ aan.

Burenruzie? Overdrijf de spanningen tussen Oekraïne en Polen niet, stelt de directeur van de Poolse denktank OSW.

Geld zien Nog altijd procederen transportbedrijven en claimadvocaten tegen het vrachtwagenkartel. Bij het hof in München ligt een claim van €500 mln op tafel.

Schietgebedje ECB-president Christine Lagarde spreekt in een interview met La Tribune de hoop uit dat de eurolanden eind van dit jaar een deal hebben over hervorming van de begrotingsregels.

Balkanblues De Servische president Vucic, veel in het nieuws vanwege de opgelopen spanning rond Kosovo, controleert het Servische parlement. Maar wat is eigenlijk de politieke dynamiek in Belgrado? Bekijk deze documentaire van het Balkan Investigative Reporting Network.

