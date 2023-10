Liveblog • 06:26 Gaza: meer dan 1000 doden, 'Israël bereidt snelle grondaanval voor' David de Jong Lennart Zandbergen Na een nacht waarin Israël luchtaanvallen uitvoerde in de Gazastrook houdt Hamas nog meer dan 150 Israëliërs gegijzeld. Er zijn volgens de VN 123.000 Palestijnen op de vlucht geslagen. In dit liveblog leest u over de laatste ontwikkelingen en een overzicht van de gebeurtenissen uit de afgelopen nacht.

