11:50 ‘Instabiliteit dreigt na verkiezingen in Polen’ Han Dirk Hekking Polen kiest zondag een nieuw parlement. Weinig waarnemers verwachten dat één van de partijen een duidelijk mandaat voor de vorming van een nieuwe regering zal krijgen. Het land wacht een periode van onzekerheid en mogelijk zelfs politieke instabiliteit, denken ze.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: EPA/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen