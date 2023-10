17:22 Tweespalt oplossen is zwaarste opgave nieuwe Poolse regering Maurits Kuypers Han Dirk Hekking De rechts-conservatieve PiS verliest in Polen waarschijnlijk de macht. Maar het duurt nog maanden van moeizame regeringsvorming voor het zover is, verwachten analisten. En Europa moet daarna geen wonderen van Warschau verwachten.

