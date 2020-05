Tegenslag

'Met ambities loop je meer kans op tegenslagen in je loopbaan'

Jos Akkermans (36) doet wetenschappelijk onderzoek naar tegenslagen op het werk: wie overkomt het, wat is de beste reactie? Voor zichzelf trok hij alvast één conclusie: ‘Liever een jaar later hoogleraar, dan later moeten zeggen dat je de kinderen niet hebt zien opgroeien.’