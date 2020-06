Tegenslag

'Nu ben ik dus weggerend voor een vlieg, zei ik tegen mezelf'

Op haar zeventiende werd Aglaia Bouma gestoken door een hoornaar. Zes keer achterelkaar. Ze belandde in het ziekenhuis en raakte in coma. Nu is ze entomoloog, oftewel: insectendeskundige 'Ik ben blij dat ik gestoken werd. Anders had ik nooit deze passie gehad.'