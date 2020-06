Tegenslag

'Ik blijf zoeken waarom ik die ster verloor'

Mike Vrijdag (47) kreeg in 2016 voor zijn restaurant Strandlodge in Winterswijk een Michelinster. Afgelopen januari verloor hij hem weer. 'Het is als een gouden medaille op de Olympische Spelen: je werkt er vier jaar keihard voor.' Hij heeft het roer nu omgegooid.