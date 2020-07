Profiel

Alain Coumont weet meer van brood dan van boekhouden

Lunchketen Le Pain Quotidien is crisisbestendig, zei oprichter Alain Coumont in 2008. Want ook als het minder gaat, trakteren mensen zichzelf liever op een 'dure' boterham dan op een slappe lunch in een slecht restaurant. Helaas had de visionaire Coumont het ditmaal bij het foute eind.