Profiel

India's rijkste vrouw klimt op tot hoogste baas van haar vaders ICT-bedrijf

Roshni Nadar Malhotra is sinds 17 juli de eerste vrouw aan het hoofd van een beursgenoteerd ICT-bedrijf in India, dat €7,6 mrd waard is. Van jongs af aan was zonneklaar dat haar vader zijn enige kind zou klaarstomen voor het leiderschap van het door hem opgerichte bedrijf. Bescheidenheid werd zelfvertrouwen.