Profiel

Jimmy Lai wist dat strijd voor vrije woord zijn ondergang kon worden

De maandag gearresteerde Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai maakte via zijn eigen mediatitels volop gebruik van het recht op vrijheid van meningsuiting. Zijn aanhouding en de inval bij een van zijn kranten zijn een waarschuwing dat de vrije pers niet langer heilig is in Hongkong.