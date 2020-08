Profiel

Hedgefondsbaas kan eindelijk aan de slag bij Noors staatsfonds

Kunsthistoricus, topbelegger, filantroop, Nicolai Tangen is van alle markten thuis. Maar toen hij naar voren schoof als nieuwe baas van het Noorse staatsfonds, kwamen de eerste barsten in zijn imago. Nu hij na veel gedoe afstand doet van zijn belangen in zijn hedgefonds, kan hij toch van start.