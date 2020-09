Profiel

Indiaas techsucces wil rolmodel voor vrouwen zijn

De 28-jarige Ankiti Bose bouwt in korte tijd digitaal modeplatform Zilingo uit tot een bedrijf dat in 2019 $970 mln waard is. Ze is nu de eerste Indiase vrouw die een eenhoorn ofwel bedrijf met een waarde boven de $1 miljard oprichtte. De Indiase wil seksegenoten op weg helpen.