Profiel

Oliespecialist moet groene revolutie bij Engie leiden

Catherine MacGregor is de nieuwe baas van energiemultinational Engie. Daarmee is ze de enige vrouw aan het hoofd van een bedrijf in de CAC 40, de Parijse beursindex. Engie staat bekend als een slangenkuil. 'Het gaat vast goed. Meer dan een Parijs netwerk, neem ik mijn ervaring mee.’