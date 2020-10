Foto: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Leon Black deed als privépersoon zaken met Jeffrey Epstein, die minderjarige meisjes regelde voor invloedrijke mannen. Black is als baas van private-equityfonds Apollo zeer invloedrijk, maar de kans is groot dat hij brandschoon blijkt. Weer.

Cv 1951 Geboren op 31 juli in New York (VS) 1973 Kandidaatsexamen filosofie aan Dartmouth College 1975 MBA Harvard Business School 1975 Peat Marwick (de PM van het huidige KPMG) 1977-1990 Zakenbank Drexel Burnham Lambert, na vier jaar partner en hoofd M&A 1990 Richt Apollo Global Management op 2017 Apollo koopt 80,1% van Philips Lumileds 2018 Voorzitter van Museum of Modern Art New York

Gaat het misbruik van Jeffrey Epstein ook een slachtoffer maken in de hoogste regionen van de Amerikaanse financiële sector? Volgens The New York Times deed topman Leon Black van private-equityfonds Apollo uitgebreid zaken met Epstein. Ook zou Black thuis geweest zijn bij de man die veroordeeld is voor mensenhandel, wat in zijn geval betekende dat hij jonge meisjes regelde voor invloedrijke vrienden.

Ja, ik heb zaken gedaan met Epstein, erkende Black via een woordvoerder, tussen 2012 en 2017. Epstein had toen al een veroordeling achter de rug voor seksueel misbruik van minderjarigen. Black vroeg Epstein meerdere malen advies over zijn persoonlijke trusts en zijn vermogensbeheer. Hij betaalde Epstein daarvoor zeker $50 mln en volgens anonieme bronnen $75 mln.

Ook erkende Black op bezoek te zijn geweest in het appartement in New York van Epstein, die vorig jaar zomer in zijn cel zelfmoord pleegde. Die bezoeken betroffen een werkontbijt of een werklunch. Tot slot, aldus Black, ben ik een keer met een paar familieleden tijdens een vakantie in 2012 op Epsteins landgoed op de Virgin Islands geweest 'voor een picknicklunch'.

Volgens de woordvoerder van de miljardair – Blacks vermogen wordt geschat op $9 mrd – heeft Epstein nooit werk verricht voor de onderneming Apollo.

In 2018 beëindigde Black de relatie met Epstein na een geschil over een vergoeding. Nu verklaart hij via zijn woordvoerder: 'De heer Black is blijvend geschokt door de handelingen die hebben geleid tot de aanklachten tegen de heer Epstein.' En: ‘De heer Black heeft diepe spijt dat hij ooit bij de heer Epstein betrokken is geweest.’

De ultieme teflon-investeerder

Maar wat is nu het antwoord op de openingsvraag? Gaat dit Black schade berokkenen of zelfs zijn kop kosten? Nee, grote kans dat Leon Black geen last krijgt van zijn vroegere relatie met Epstein. In het weekblad Bloomberg Businessweek wordt Black begin dit jaar geportretteerd als de ultieme teflon-investeerder: geen enkel schandaal krijgt greep op hem.

Leon de Meedogenloze wordt hij genoemd. Hij drong vrij snel door tot de top van de Amerikaanse zakenbank Drexel Burnham Lambert, die naam maakte met overname-adviezen en scherpe financiering van grote deals met schuld. Zo scherp dat topman Michael Milken veroordeeld werd wegens fraude. De boete voor de bank deed alle bonussen voor de dealmakers verdampen, behalve die van Black. De reden: hij zorgde ervoor dat superinvesteerder Carl Icahn aan boord bleef. Blacks mentor bij Drexel werd voor het leven verbannen van Wall Street, maar Black bleef buiten schot.

Drexel gaat na het schandaal met Milken ten onder. Black richt met vier partners Apollo Global Management op. Ze willen meer dan deals financieren, ze willen ze zelf ook sluiten. Maar eerst werpen ze zich samen met het Franse Crédit Lyonnais op de opkoop van schulden van bedrijven. Zo kopen ze de obligatieportefeuille van verzekeraar Executive Life, een oude klant van Drexel. Het levert Apollo grote rendementen op, maar polishouders van de verzekeraar betalen de prijs. Er volgt onderzoek door toezichthouders, na tien jaar volgt een veroordeling voor Credit Lyonnais. Black gaat vrijuit.

Eén voor één verlaten zijn mede-oprichters Apollo. Black haalt dan het grote pensioenfonds Calpers en de Abu Dhabi Investment Authority binnen, en blijft zelf meerderheidsaandeelhouder. Dat gebeurt ook na de beursgang in 2011.

Liefdadigheidscircuit

Te midden van rendabele deals gaat een aantal bedrijven in de portefeuille van Apollo failliet, zijn er onverklaarbare betalingen aan een Calpers-directeur en komt een Apollo-kopstuk onder vuur te liggen van toezichthouder SEC. Voor Leon Black, het zal geen verbazing wekken, gaat het leven gewoon door.

Hij en zijn vrouw Debra doen uiteraard mee in het liefdadigheidscircuit van de topdogs van het Amerikaanse bedrijfsleven. Ze hebben een Shakespeare-leerstoel in het leven geroepen aan het Dartmouth College in New England. En nadat bij Debra Black in 2007 melanoom is geconstateerd, geven ze ook tientallen miljoenen voor onderzoek naar deze vorm van kanker.

Een heel fijn moment voor Black is de heropening van het Museum of Modern Art New York (MoMA) in oktober 2019 na vier maanden sluiting. Black is voorzitter van de raad van toezicht van MoMA en draagt $40 mln bij aan de renovatie die in totaal $400 mln kost. In ruil voor de gift wordt de filmzaal op de tweede verdieping omgedoopt tot The Debra and Leon Black Family Film Center. Het brengt hem weer even terug bij zijn ouders die hem de liefde voor cultuur (‘Het voornaamste dat ons onderscheidt van andere diersoorten’) bijbrachten.

Chiquita

Dat Black carrière zou maken in de financiële sector, multimiljardair en mecenas zou worden, was niet vanzelfsprekend. Shakespeare en filosofie waren zijn grote interesses als jongeman. Hij zag zichzelf schrijver of filmmaker worden. Het was vooral vanwege zijn vader, topman van United Brands (van de Chiquita-bananen), dat hij naar Harvard Business School ging.

In zijn tweede studiejaar op Harvard pleegt Black senior zelfmoord door uit het raam van zijn kantoor op de 44e verdieping te springen. Onderzoek wijst uit dat hij steekpenningen had betaald aan een Hondurese ambtenaar om onder exportbelasting uit te komen. Leon Black is er kapot van, want ‘mijn vader was een god voor mij. Maar goden plegen geen zelfmoord'. Jaren van therapie zijn nodig om de gebeurtenis te verwerken.

Nu is hij 69 en hij denkt nog niet aan zijn pensioen. Mensen om hem heen zien hem niet met pensioen gaan, ‘want Leon is Apollo’. En Apollo, zo zegt Leon Black zelf, is een onmisbare schakel in de Amerikaanse economie: ‘In tijden van depressie vergroten wij onze posities, terwijl de rest niet weet hoe snel ze bij de uitgang kunnen komen.’