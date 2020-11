Tegenslag

'Dit land mag niet zo worden als het land waar ik vandaan kom’

Vier keer troffen Sarah Shahinian en haar man in hun kledingwinkel een grote ravage en leeggetrokken rekken aan, nadat er dieven met grof geweld hadden ingebroken. De financiële strop is groot, net als de emotionele impact. ‘Toen we naar Nederland kwamen, voelde ik me voor het eerst veilig. Dat gevoel wordt mij telkens ontnomen als dit gebeurt.’