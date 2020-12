Buitenland

Abiy Ahmed, de vredestichter die op oorlogspad ging

De Ethiopische premier Abiy Ahmed kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede, omdat hij een einde maakte aan het slepende conflict met Eritrea. Maar begin november begon hij een oorlog met rebellen in het noorden van zijn land. Of die oorlog nu ten einde is of niet, zijn status als vredesicoon is voorgoed besmeurd.