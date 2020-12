Buitenland

Succescoureur Formule 1 strijdt voor klimaat en Black Lives Matter

Hij is een van de kleurrijkste topsporters ter wereld en wil voor nog meer kleur zorgen. De Brit Lewis Hamilton breekt alle records in de Formule 1 en is een man met een missie. Maar nu even niet, want hij zit met milde covid-symptomen thuis. 'Blijf positief.'