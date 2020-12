Levensmiddelen

Van jongste bediende tot miljonair dankzij garnalen en een kartel

De opvallendste veroordeling in zakelijk Nederland dit jaar was waarschijnlijk de boete van ruim €13 mln voor de 84-jarige Hendrik Nienhuis. Hij zou als oud-directeur van Heiploeg in Zoutkamp de drijvende kracht zijn geweest achter een garnalenkartel. 'Als Hendrik zich straks bij Petrus moet verantwoorden, komt het niet goed.'