Biotechnologie

'Paddoprofeet' Christian Angermayer grossiert in beursgangen

De Duitse investeerder heeft nu drie bedrijven met een notering aan de Nasdaq. Een daarvan doet in paddo's voor medisch gebruik. Nu waagt hij zich aan een spac, een blanco chequebedrijf, in biotech. 'Een trip met paddo's was de betekenisvolste gebeurtenis in mijn leven.'