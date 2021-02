Foto: James Arthur / ANP

cv 1997 Anthony Swolfs wordt op 25 november geboren in Malle (B)

Anthony Swolfs wordt op 25 november geboren in Malle (B) 2015-2018 Keeper bij KV Mechelen

Keeper bij KV Mechelen 2018-2019 KAA Gent

KAA Gent 2018 Bachelor Allround businessmanagement

Bachelor Allround businessmanagement 2019-2020 Telstar

Telstar 2020 Richt The Forex Dictionary op

Richt The Forex Dictionary op 2020-15 jan 2021 FC Dordrecht

Waar wordt een voetbalkeeper blij van? Een penalty stoppen. In de laatste minuut de gelijkmaker voorkomen. Maar vooral van 'de nul houden', de zogeheten clean sheet. Negentig minuten lang geen tegendoelpunt krijgen.

Het overkwam Anthony Swolfs op 15 januari in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Dat was best opmerkelijk, want zijn club, FC Dordrecht, hangt al sinds het begin van de competitie onder in de Keuken Kampioen Divisie, het op een na hoogste niveau van het profvoetbal. In Volendam had Dordrecht nog met 7-1 verloren.

Het was de vierde clean sheet van de jonge Belg dit seizoen. Hij werd uitgeroepen tot 'Man of the Match', maar de wedstrijd was vooral zijn afscheidswedstrijd. Begin december had hij zijn vertrek in kleine kring aangekondigd. De winterstop was een logisch moment geweest om afscheid te nemen, maar, zo zei hij, 'ik heb FC Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden en dat duurde even.'

Winnaarsmentaliteit

Swolfs is 23. Dat is geen gebruikelijke leeftijd om te stoppen met betaald voetbal. Al helemaal niet als je te boek staat als talent, als je vijftien jaar lang hard, heel hard gewerkt hebt om zo ver te komen, en als je teammanager je bewondert om je winnaarsmentaliteit. Maar Swolfs heeft iets wat hij veel leuker vindt dan voetballen. Hij heeft met een compagnon een onderneming opgericht in training in valutabeleggingen, The Forex Dictionary.

‘Ik wilde niet wachten tot mijn prestaties minder werden’ Anthony Swolfs

En dat is niet meer te rijmen met een fulltime baan als profvoetballer. 'Ik heb flink onderschat hoeveel tijd dat opslokt. Na de training was ik thuis vaak nog van ’s middags twee uur tot ’s avonds elf uur bezig. Het was niet meer mogelijk me voor beide 100% in te zetten, en ik wilde niet wachten tot mijn prestaties minder werden.'

Valutabeleggers blinken volgens de website van het bedrijf uit in strategieën die niemand snapt, maar dat hoeft helemaal niet, volgens Swolfs en zijn compagnon: 'Wij houden het simpel en efficiënt.'

Swolfs gaat zijn klanten geen beleggingstips geven. 'Ik leer mensen om zelf te beleggen. Het is een educatieplatform.'

Vader zit in de verzekeringen

Voor Swolfs is de wereld van financiële dienstverlening niet vreemd. Zijn vader zit in de verzekeringen. De jonge Swolfs was al gefascineerd door beleggen, maar vond tot zijn verbazing geen gerichte opleiding tot belegger. Dus maakte hij zich die kennis zelf eigen. 'Het kostte me veel geld en het duurde lang, maar nu heb ik wel de kennis om anderen te helpen.' Met als regel nummer één: 'Geen geld verliezen. Daar hameren wij dagelijks op.'

Anthony is een pientere jongen, zegt Lex Stofkooper, teammanager van FC Dordrecht. 'Dat merkte ik als ik met hem sprak. Als het over covid-19 gaat kun je zeggen: Het is heel naar voor mijn oma. Maar Anthony keek dan naar de economische gevolgen.'

‘Hij vond het moeilijk om met teleurstellingen om te gaan, na een nederlaag kon hij maar zo een dag van slag zijn’ Lex Stofkooper, teammanager FC Dordrecht

Swolfs was bovenal een winnaar, zegt Stofkooper. 'Hij eiste veel van zichzelf en van anderen. Dat zag hij natuurlijk niet altijd terug in de resultaten. Dat heeft misschien wel meegespeeld bij zijn beslissing om te stoppen met profvoetbal. En hij vond het moeilijk om met teleurstellingen om te gaan, na een nederlaag kon hij maar zo een dag van slag zijn. Maar in het zakenleven zal dat niet anders zijn, alleen heb je dan niet te maken met tegenstanders en medespelers maar met klanten.'

Trainer Andries Jonker van Telstar maakte Swolfs in het seizoen 2019-2020 mee als keeper. Hij zag 'een enorm gedreven jongen. Zo gedreven dat hij het zichzelf moeilijker maakte dan nodig. Hij eiste van zichzelf dat hij foutloos was, maar dat kan natuurlijk niet.'

Swolfs had het wel in zich, aldus Jonker, om op mentaal gebied te groeien, 'om in te zien dat ook grote keepers als Van der Sar en Onana wel eens fouten maken. Anthony was er wel op aan te spreken, hij snapte zelf ook wel dat zijn perfectionisme hem in de weg zat.'

Bang dat Swolfs zijn klanten in de financiële wereld met hetzelfde fanatisme tegemoet treedt is hij niet. 'Nee hoor, topsporters zijn in de ring vaak andere mensen dan daarbuiten.'

Dordrecht kan fluiten naar een transfersom

Swolfs noemde zichzelf als keeper 'niet het grootste talent. Ik heb wel altijd harder gewerkt dan mijn concurrenten. Je vindt nooit een Messi op goal; degene die het hardste werkt en het meeste doet, wordt in mijn ogen de beste keeper.'

Telstar-trainer Jonker had Swolfs nog wel een stap zien maken in het profvoetbal. Een kleine club in de Belgische hoogste afdeling of in de Eredivisie was zeker mogelijk. 'Niveau Fortuna SC of Emmen.' Er was ook daadwerkelijk belangstelling van clubs uit de Eredivisie en de Belgische hoogste afdeling voor Swolfs. Dat verleidde hem niet te blijven keepen. Eerder sterkte het hem in zijn besluit om per direct te stoppen: 'Ik dacht alleen maar aan het feit dat ik helemaal niet meer zou kunnen stoppen als een club misschien wel een paar ton voor mij zou betalen.'

‘Ik heb er alles aan gedaan om de jongens tot mijn laatste dag te helpen’ Anthony Swolfs

Zijn club had maar wat graag gezien dat Swolfs wel was doorgegaan en een transfer had gemaakt. Het zou inkomsten hebben betekend voor de club. Swolfs' marktwaarde was op 31 december 2020 €300.000. Toen Swolfs het bestuur inlichtte over zijn voornemen overheerste dan ook de teleurstelling. Ze vroegen hem te blijven totdat ze een opvolger hadden. Dat deed hij vol overtuiging: 'Ik wilde de ploeg niet zonder eerste doelman achterlaten en heb er alles aan gedaan om de jongens tot mijn laatste dag te helpen.'

