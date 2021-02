Advocatenkantoor Bird & Bird heeft patents en trade secrets specialist Tjibbe Douma per 1 februari benoemd als partner.

Claire Lombert (33) is sinds 1 januari benoemd tot partner en advocaat aanbestedingsrecht bij Clairfort Advocaten. Voorheen was zij werkzaam als senior associate bij Loyens & Loeff.

In januari is Thomas Wolters gestart als directeur bij growth marketing bureau Elevator, onderdeel van Makerstreet.

Céleste de Ruiter is met ingang van 1 februari in dienst getreden als portfolio manager vastgoed bij De Hoge Dennen Vastgoed.

Kees-Jan van Zuidam is per 1 januari toegetreden als partner van NijnnoVision. Voorheen was hij directeur industrie bij Alewijnse.

Per 6 januari zijn Xandra op de Heegh (34) en Sander Hendrickx (40) benoemd tot pr-consultants bij communicatiebureau Coopr.

