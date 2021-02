Foto: Ian Tuttle/ANP

Bhatt trekt zich terug als ceo, Tenev nu enige bestuursvoorzitter 28 jan 2021 Robinhood legt verkoop bepaalde aandelen stil

'Vlad the Stock Impaler', zo introduceert Tesla-baas Elon Musk zijn gast Vlad Tenev van Robinhood op het platform Clubhouse.

Flauw grapje. De impaler is Vladimir de Spietser, de bloeddorstige vorst uit Walachije - het huidige Roemenië - naar wie Bram Stoker hoogstwaarschijnlijk zijn romanfiguur Dracula heeft gemodelleerd. Tenev is geboren in Bulgarije, toevallig het buurland van Roemenië, en heet, ook toevallig, Vlad(imir). Tenev gaat niet op de opmerking in. 'Hé guys, thanks for inviting me up. It's good to hang with all of you.'

Die onderkoelde reactie tekent de 34- of 35-jarige Tenev (zijn geboortedatum is onbekend). Hij oogt niet zo nerdy en onsympathiek als Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, maar hij loopt nou ook weer niet over van de sociale vaardigheden. In de interviews van de afgelopen weken waarin hij uitlegt waarom zijn bedrijf het aankopen van gewilde aandelen tijdelijk stopzette, geeft hij beleefd antwoord, met op de achtergrond zijn spaarzaam ingerichte woning in Palo Alto. Vriendelijk, maar ook nogal mechanisch. Of hij ook begrip heeft voor de woede van zijn klanten, nee, dat kun je er niet uit opmaken.

3,7 miljoen klanten erbij

Dat belooft wat voor de hoorzittingen die het Amerikaanse Congres op 18 februari over de kwestie heeft gepland en waarvoor Tenev is opgeroepen als getuige. Sinds de uitbraak van de pandemie trekt zijn app Robinhood massa's nieuwe klanten, vaak jongeren die nog nooit eerder hebben belegd. Alleen al vorige maand kreeg de app er 3,7 miljoen klanten bij. Maar kan Robinhood de verantwoordelijkheid wel aan voor die explosieve groei?

$65 mln In december betaalde Robinhood een boete van $65 mln, omdat het gebruikers onvoldoende duidelijk had gemaakt dat het zijn geld verdiende met hun transacties

In december betaalde Robinhood een boete van $65 mln, omdat het bedrijf de gebruikers onvoldoende duidelijk had gemaakt dat het zijn geld verdiende met hun transacties. Dat was nog voor de GameStop-manie van twee weken geleden, waarin Robinhood de aankoop van enkele populaire aandelen niet kon bijbenen, omdat, zo bleek later, het eerst een paar miljard dollar kapitaal moest bijtanken om überhaupt nog te mogen handelen.

Té aantrekkelijk

Belangrijker is de vraag of Robinhood de aandelenhandel niet té aantrekkelijk heeft gemaakt. Alsof het een computerspelletje is, met confetti over het scherm bij winst en aanmoediging via sociale media. In juni vorig jaar benam een 20-jarige student uit Nebraska, Alex Kearns, zich het leven omdat hij dacht dat hij $730.000 had verloren op Robinhood.

In zijn afscheidsbrief schreef hij: 'How was a 20 year old with no income able to get assigned almost a million dollars worth of leverage?' Het tragische was dat hij vermoedelijk de waarde van een putoptie aanzag voor een schuld. Op zijn rekening van Robinhood stond $16.000. Robinhood heeft naar aanleiding van de dood van Kearns de interface van de app veranderd.

Ouders 'risicomijdend'

Oprichter Vlad Tenev komt niet uit een ondernemersnest; zijn ouders zijn economen die beiden gedurende 25 jaar een goede betrekking hadden bij de Wereldbank in Washington. Tenev noemt ze 'uitgesproken risicomijdend'. Zijn vader, die in het communistische Bulgarije stiekem economische literatuur uit het Westen bestudeerde, had het geluk na de val van de Muur in Amerika te kunnen studeren. Zijn moeder volgde hem een jaar later, de kleine Vlad achterlatend bij zijn grootouders. Weer zes maanden later, toen Vlad 5 jaar was, emigreerde ook hij naar de States.

Zijn zakenpartner Baiju Bhatt ontmoet Tenev op Stanford, waar ze beiden wiskunde studeren en een kamer delen. Als student is Tenev slim en bijzonder geïnteresseerd, maar ook een tikje ongeorganiseerd, aldus hoogleraar Larry Guth. Aanvankelijk kiest Tenev voor de wetenschap, maar als na de val van Lehmann Brothers de financiële wereld op zijn kop staat, weet Bhatt zijn maat over te halen samen te gaan profiteren van de veranderende tijden.

De gewone man helpen

Hun eerste bedrijf is een handelshuis op Wall Street. Hun tweede bedrijf is al wat geavanceerder: Chronos Research levert software aan hedgefondsen en banken om handelsstrategieën te automatiseren. Maar dan komen de Occupy Wall Street-protesten tegen de economische ongelijkheid. Op dat moment realiseren de vrienden zich dat ook de financiële markten kunnen worden 'gedemocratiseerd' door de kosten voor het handelen drastisch te verlagen. Bhatt, in 2016: 'We hebben Robinhood niet gebouwd om rijke mensen rijk te maken. Het doel is de gewone man te helpen, de rest van ons.'

Alleen hebben de heren geen enkele ervaring in het bouwen van een consumentenplatform. Hun plan wordt afgewezen door 75 investeerders voor de eerste instapt, op voorwaarde dat ze zichzelf geen salaris uitbetalen. Maar ook als ze het geld binnen hebben, stapelen ze fout op fout. Een fraai voorbeeld daarvan is dat ze de Robinhood-website op vrijdagavond alvast online zetten, voor de lancering op de woensdag erop. Tot hun verbijstering gaat hun leuze 'Commissievrije aandelenhandel. Stop het betalen van $10 per transactie' dat weekeind viraal. Anderhalf jaar voor er ook maar één aandeel wordt verhandeld, heeft Robinhood al bijna een miljoen klanten op de wachtlijst.

Fouten omarmen

Inmiddels handelen 13 miljoen mensen via de app. En deze 'Generatie Robinhood', zoals het blad Business Insider ze heeft gedoopt, keert zich nu tegen de man die het hun mogelijk maakte met één swipe van hun duim aandelen te kopen en te verkopen. Woedende 'retards' (een anagram van traders) hebben dertig rechtszaken tegen Tenev en zijn bedrijf aangespannen. Het platform wallstreetbets op Reddit staat vol met F*ck Robinhood en Tenev piece of worthless shit.

Vlad Tenev houdt van boeken lezen. Een van zijn aanbevelingen is Antifragile, Things That Gain from Disorder van Nassim Nicholas Taleb. Het boek leert dat we onzekerheid, willekeurigheid en fouten moeten omarmen. Daar kan hij de komende tijd moed uit putten.