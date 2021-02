Rubrik, leverancier van multi-cloud data control-oplossingen, heeft Brian McCarthy per 9 februari benoemd tot chief revenue officer.

Pilkku Aasma is per 9 februari aangesteld als vice president partner sales in Emea bij Citrix. Voorheen was zij aan het hoofd van small, medium & corporate segment sales en marketing bij Microsoft.

Ellen de Brabander, senior vice president bij PepsiCo, is per 1 februari toegetreden tot de raad van commissarissen bij Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Burghgraef van Tiel heeft haar risico inspectieteam onlangs uitgebreid met Frederik Marinissen (31).

Lies Rijniers is per 2 februari aangesteld als directeur business control van Facilicom Solutions, onderdeel van Facilicom Group.

Tjakko de Boer is per 1 januari gepromoveerd naar managing director bij Protiviti Nederland. Marc Geleijn en Marcel Koers zijn er naar director gepromoveerd.

