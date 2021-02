Koen Venekamp (33) is per 1 februari gestart als manager governmental affairs Netherlands bij The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Per 1 februari versterkt Tim Stroomberg (29) het team bij het hedgefund Antaurus Europe Fund als accountmanager bestaande participanten. Eerder was hij werkzaam in een vergelijkbare rol bij Kempen-Van Lanschot en Binckbank.

Per 1 januari zijn twee nieuwe partners toegetreden tot V.O. Patents & Trademarks: Tamara Elmore en Annemiek Tepper.

Niels Kolste is per 1 februari advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen. Voorheen was hij onder meer werkzaam voor Norton Rose Fulbright en De Bont Advocaten.

Tabor Smeets (45) is per 1 februari benoemd tot ceo RiskQuest Navigator bij RiskQuest.

Tessa Raum is onlangs aangesteld als executive vice president hr bij Colt Technology Services.

