Tegenslag 'Niet toegeven, geen hulp vragen, allemaal valkuilen' Boudewijn Bugter kwam in zijn eentje te zitten met werk voor drie man. Hij ging harder werken en nog harder. Dat houdt geen paard vol. Ook Bugter niet. 'Ik werd huilend wakker, nam een douche en wist: ik moet ingrijpen.'

