Detailhandel

Schuwe Deen wil de Highlands redden met een 200-jarenplan

Modeondernemer Anders Holch Povlsen van retailer Bestseller laat zich liever niet in het openbaar zien. Daar heeft hij goede redenen voor. Ondertussen groeit zijn imperium en is hij de grootste landbezitter in Schotland. Dat is pech voor de herten daar.