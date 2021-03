Financiële sector Amerikaans zwaargewicht trekt met Mollie Europa in Digitaal betaalplatform Mollie heeft grote plannen in Europa en Shane Happach moet die als ceo vormgeven. De Amerikaan heeft een ijzersterke reputatie in de wereld van het online betalen en treedt op 1 april aan bij het bedrijf van Adriaan Mol.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Amerikaans zwaargewicht trekt met Mollie Europa in Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren