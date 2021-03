Buitenland Brexitminister David Frost hakt er graag met de botte bijl op in De EU en het Verenigd Koninkrijk moeten na de brexit weer tot een goede verstandhouding zien te komen. De aanstelling van Frost als minister voor 'de voordelen van de brexit' maakt dat niet eenvoudiger. 'Hij heeft een nogal onconventionele benadering van internationale betrekkingen.’

